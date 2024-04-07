ضياء رشوان عن صعوبات إدخال المساعدات لغزة: إسرائيل قد تضيف السائقين لقائمة الشهداء والجرحى

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن قضية معبر رفح ليست بالسهولة التي يطرحها البعض، بكونه مجرد معبر تدخل منه سيارة وتخرج من الجانب الآخر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «العربية»، الجانب الآخر من المعبر تشهد حربا وقتلا وسقوط أكثر من 33 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى، ويمكن أن تضيف لهم إسرائيل بسهولة شديدة عشرات السائقين عبر قصف الشاحنات دون أي نوع من الالتزام بالقانون أو الإنسانية.

وشدد على أن مصر لا يمكنها المغامرة بأرواح أشخاص من أجل إثبات موقف هو مُثبَت في الأصل، موضحا أن هذا المعبر دولي وليس داخل الأراضي المصرية.

وتحدّى كل من يروج لادعاءات غلق مصر للمعبر، سواء كان إسرائيليا أو ينتحل صفة الدفاع عن الفلسطينيين - وفق تعبيره - أن يأتي بصوت واحد من فصيل فلسطيني واحد أو مواطن غزّي واحد أو من السلطة الفلسطينية يندد بأن مصر تغلق المعبر.