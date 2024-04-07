مستشار المرشد الإيراني: السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة

توعد يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني الأعلى، إسرائيل، اليوم الأحد، قائلا إن السفارات الإسرائيلية جميعها لم تعد آمنة، ولذلك أغلقت سفاراتها في 27 دولة، وسط توالي التهديدات الإيرانية بالرد على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق، وإعلان إسرائيل استعدادها للرد.

يأتي ذلك في حين نشرت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أسماء وصور 9 صواريخ إيرانية قادرة على الوصول إلى إسرائيل وقصفها، يتراوح مداها بين 1400 كيلومتر و2500 كيلومتر.

كما توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إسرائيل بالندم على قصفها القنصلية الإيرانية في دمشق. اقرأ أيضا 9 صواريخ إيرانية یصل مداها إلی عمق إسرائيل.

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9 صواريخ إيرانية یصل مداها إلی عمق إسرائيل