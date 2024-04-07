وزير العمل: إصدار كتاب دوري لمديريات العمل لتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

شحاتة: حماية ودعم العمال أبرز أهداف الدولة.. وملف العمل يشهد "حوار اجتماعي "وعلاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأضاف شحاتة خلال مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، أن القرار يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

وذكر أن الفترة الحالية تشهد تعاون، وحوار اجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

ودعا شحاتة العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور،سوف ترسل وزارة العمل ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية"، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات ،في التوقيتات المحددة له، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.