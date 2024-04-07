قال الفنان تامر عبدالمنعم، إن وصفه لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، بأنه لا يستطيع القراءة ليس معيبًا، مشيرًا إلى أن الأخير يستعين بآخرين للقراءة له.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد: «لما حمو بيكا يرد يقول: (نضف قلبك يمكن ربّنا يكرمك وتلاقي اللي بيدّيك دور تمثله ولا حاجة)، يبقى الحمد لله إني كتبت الرد ده»، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن «حمو بيكا ليس فنانًا»، مضيفًا: «لو الفنان بيجيبوه عشان يبقى نمرة فكاهية وحد يجعر في فرح والناس تتفرج عليه، يبقى نسمي القرد فنان»، بحسب وصفه.

وعن تصريحه بأن «بيكا» معروف عند الجيل الجديد أكثر من الراحل عبدالحليم حافظ، أكد أن التصريح لا يتعارض مع رؤيته لمؤدي المهرجانات بأنه ليس فنانًا.

وأشار إلى أن هناك اختلافًا بين مصطلحي «نجم» و«فنان»، قائلًا إن «النجم أعلى مرتبة من الفنان».

وأكمل: «النجوم في مصر 10 أو 15 واحد، أكيد مش ضمنهم حمو بيكا، لو أنا الرقيب مش هخليه يغني ولو أنا النقيب مش هديه تصريح.. حمو بيكا مبيعرفش يغني خالص».