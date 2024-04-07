وصول 6 جثامين لضحايا حادث انقلاب ناقلة قبالة اليابان إلى إندونيسيا

قال مسؤول بوزارة النقل الإندونيسية في بيان اليوم السبت إن جثامين الإتدونيسيين الستة الذين لقوا حتفهم جراء حادث انقلاب ناقلة قبالة سواحل اليابان وصلت إلى إندونيسيا بين الرابع والسادس من أبريل الجارى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأوضح هارتانتو، رئيس قطاع الشحن والشؤون البحرية بالوزارة أن "أسيب صهيب الدين جوهري" أحد أفراد الطاقم الإندونيسي بالناقلة ما زال في عداد المفقودين وما زال خفر السواحل الياباني يبحث عنه.

وشدد هارتانتو على أن الوزارة ووزارة الخارجية تواصلان التنسيق بكثافة من أجل العثور على الضحية.

ولقي ستة إندونيسيين جتفهم إثر انقلاب الناقلة "كيويونج صن" التي تحمل علم كوريا الجنوبية في المياه اليابانية في 20 آذار/ مارس بينما كان على متنها طاقم مؤلف من 11 فردا بينهم ثمانية إندونيسيين.