تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

صعدت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 14 جنيها.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 5 إلى 12.5 جنيه.

وارتفعت أسعار الكوسة جنيها واحد لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وانخفضت أسعار الجزر جنيها واحد لتتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيه.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 14 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامى ليتراوح بين 12 إلى 16 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 16 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



تراجعت سعر البرتقال البلدي نصف جنيه ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

استقرت أسعار اليوسفي ليتراوح بين 3 إلى 12 جنيها.

وصعد سعر الليمون البلدي جنيها واحد ليتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

وصعدت أسعار الجوافة جنيها واحد لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 10 إلى 28 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 9 إلى 21 جنيها.

وانخفض سعر الكانتالوب جنيها واحد لتتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.