تقنية الفار تُبهر جمهور الدورة الرمضانية في قرية الضبعية بالأقصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

راشد لُقيت تقنية الفار استحسانًا كبيرًا من قبل المشاهدين في مباراة ختام الدورة الرمضانية بقرية الضبعية بمحافظة الأقصر.

فقد ساعدت التقنية على مراجعة اللقطات المثيرة للجدل وضمان اتخاذ القرارات الصحيحة، مما ساهم في تحقيق العدالة بين الفريقين.

وتجاوز استخدام تقنية الفار إمكانيات المنظمين المادية، إلا أنهم حرصوا على توفيرها لضمان أفضل تجربة للجمهور.

وأشار أحد مؤسسي الدورة إلى أن تقنية الفار أصبحت ضرورية في جميع المباريات، سواء في الدوري المصري أو حتى الدورات الرمضانية.

وأوضح لـ"الشروق" أن 8 كاميرات مراقبة تم استخدامها لتغطية المباراة، وخصص حكم مساعدان لتقنية الفار. وأكد أن الهدف من استخدام تقنية الفار هو منع المشكلات التي كانت تحدث في الدورات السابقة.

وبشكل عام، عكست ردود أفعال الجماهير ترحيبًا كبيرًا باستخدام تقنية الفار، مما يؤكد أهميتها في ضمان سير المباريات بشكل عادل وذات جودة عالية.