يوسف الحسيني يستنكر الدعوات لإقحام مصر في حرب مع إسرائيل: روحوا أنتم حرروا فلسطين

استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، الدعوات التي يطلقها البعض لإقحام مصر في الحرب الإقليمية ودخولها في حرب مباشرة مع إسرائيل.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد: «ناس بتقول يلا بينا عشان نروح نحرر فلسطين، روح أنت اتكل على الله.. أو يقول لك هلموا بنا لأجل الجهاد، تاني بجد؟!»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن مصر ستنتصر – بإذن الله – إذا دخلت حربًا لكنها ستدفع ثمنًا مقابل الأمر، مستشهدًا بتصريحات الرئيس السيسي، عن الجيش المصري وانتصاره في حرب 6 أكتوبر: «اللي عملها مرة قادر يعملها كل مرة».

وتساءل: «هل أنت عاوز مصر تدخل حربًا مباشرة؟! هل أنت مستعد إن مصر تدفع الفاتورة الاقتصادية بتاعت الحرب وتبعاتها ونتائجها، حتى لو مضمونة بختم النصر المؤزر؟؟».

وتعجب من مطالبات البعض للحكومة بحل المشكلة الاقتصادية في حين يطالبونها أيضًا بخوض الحرب، قائلًا إن أصحاب الدعوات للحرب إما «سُذج أو جهلة أو خونة»، وفقًا لوصفه.

وأكمل: «هل نروح مليون بني آدم على الحدود ماسكين بنادق رش، هي الحرب سهلة كده؟.. إذا كان نواب أكبر وأقوى قوة عسكرية واقتصاد على الأرض (أمريكا) يطالبون بسحب القوات من أفغانستان وغيرها عشان التكلفة في الأرواح، أنت بتطالب بناء على إيه؟!».