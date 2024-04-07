فيرستابن: الفوز بسباق اليابان كان يوما رائعا

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قال الهولندي ماكس فيرستابين "ريد بول" الذي عزز صدارته لبطولة العالم لسيارات الفئة الأولى "فورمولا 1" عقب الفوز بسباق الجائزة الكبرى الياباني، رابع سباقات الموسم، إن اليوم كان "رائعا".

وقال فيرستابين إن حصول زميله في الفريق سيرخيو بيريز على المركز الثاني "نتيجة عظيمة للفريق، فهذه تعد الثنائية الثانية" ل(رد بول) هذا الموسم.

وأضاف السائق "استمعت حقا بسباق اليوم، كان بكل بساطة رائعا".

وهذا ثالث انتصار لبطل العالم صاحب ال26 عاما والفوز السابع والخمسين في مسيرته.

وقال "تجنبنا المشكلات منذ اللفة الأولى وبداية من تلك اللحظة حاولنا الاعتناء بالإطارات قدر الممكن".

وأضاف "اتخذنا القرارات الصحيحة في التجارب التأهيلية وهذا ما ساعدنا اليوم. العودة هنا والفوز مرة ثانية شيء مبهج".