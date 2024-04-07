صرف صحي الإسكندرية توجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من مساء اليوم الأحد؛ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط امطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة غدا الإثنين.

ووجه "نافع"، في بيان اليوم الأحد، بنشر السيارات والبدلات بالمناطق الساخنة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

كما تابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مناسيب المصارف علي مدار الساعة، مشددا على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات، ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة، وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.