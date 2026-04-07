رأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن الوقت ينفد أمام إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران دون مؤشرات تُذكر على تحقيق انفراجة.

وقالت الهيئة، في تحليل منشور على موقعها الإلكتروني، إن ترامب حدد مواعيد نهائية، وقدم مطالب، وأطلق تهديدات خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران المستمرة منذ 5 أسابيع، لكن نادرا ما كانت هذه التهديدات بهذه الصراحة.

وأضافت أن الجولة الجديدة من الضربات على إيران ستكون مدمرة، موضحة أنها "ستبدأ الساعة 8 مساءً بتوقيت واشنطن يوم الثلاثاء (3 صباحا يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة)، مشيرة إلى أنه في غضون أربع ساعات، سيتم تدمير كل جسر ومحطة توليد كهرباء في البلاد. وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس، قائلا: "لا حدود تقريبا للهجوم". ولتجنب هذا المصير، بحسب الرئيس الأمريكي، يتعين على إيران إبرام اتفاق "مقبول بالنسبة لي". ويجب أن يتضمن أحد بنود الاتفاق "حرية مرور النفط" عبر مضيق هرمز.

ورأت "بي بي سي" أنه مع اقتراب الساعات الأخيرة، لم تظهر مؤشرات تُذكر على استعداد إيران للموافقة على إنذار ترامب. فقد رفضت وقف إطلاق النار المؤقت وأصدرت قائمة مطالبها الخاصة، والتي وصفها مسئول أمريكي بأنها "متشددة".

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي في موقف حرج. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، قد يمدد ترامب مهلة المفاوضات للمرة الرابعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. لكن التراجع بعد هذه التهديدات المفصلة، ​​المليئة بالشتائم والتحذيرات الشديدة، قد يقوض مصداقيته مع استمرار الحرب.

وتابعته أنه "من المحتمل أن تستنتج إيران، وبقية العالم، أنه على الرغم من القوة العسكرية الأمريكية والمهارة التكتيكية - التي تجلت بوضوح في عملية إنقاذ الطيارين اللذين سقطت طائرتهما في عمق الأراضي الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع - فإنها لا تتفاوض من موقع قوة واضح".

وأصر ترامب خلال المؤتمر الصحفي: "لقد انتصرنا وهُزموا عسكريا"، مشيرا إلى أن كل ما يملكونه هو إلقاء بعض الألغام في المياه".

ورأت "بي بي سي" أن القدرة على ردع ناقلات النفط من المرور عبر مضيق هرمز باستخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" والصواريخ والألغام، قد تكون ميزة إيرانية أكثر تأثيرا مما كانت الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف به.