انخفاض الضغط بوحدات العناية المركزة في بلجيكا وتزايد عدد المتعافين من كورونا

أكد المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة في بلجيكا -اليوم الخميس- استمرار انخفاض الضغط على وحدات العناية المركزة وزيادة عدد المتعافين من وباء كوفيد-19.

وأشار المركز - في تقريره اليومي - إلى وجود 2688 شخصاً يخضعون للعلاج من آثار المرض في المستشفيات، منهم 538 شخصاً في وحدات العناية المركزة، أي أقل من الرقم المسجل يوم أمس بـ116 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

ولفت التقرير إلى تراجع عدد من يدخلون المستشفيات مقارنة بمن يتعافون من الوباء، موضحاً إلى 98 شخصاً قبلوا في المشافي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل تمكن 244 مصاباً من الخروج منها.

أما بالنسبة للوفيات، فقد جرى تسجيل 80 وفاة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد ضحايا كوفيد 19 إلى 8415 شخصاً.

تأتي هذه الأرقام في ظل توجه بلجيكا نحو الافتتاح التدريجي لمراكز التسوق وعدد كبير من المحال التجارية والمدارس اعتباراً من يوم 11 من شهر مايو الجاري.

وكانت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس أعلنت - أمس - السماح بلقاءات عائلية محدودة ومشروطة اعتباراً من يوم الأحد القادم ويصادف عيد الأم في بلجيكا، أما المطاعم والمقاهي فستبقى مغلقة وستظل الأنشطة الثقافية والفلولكورية ممنوعة في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.