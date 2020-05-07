ضبط 31 ألف كمامة طبية وتحرير 1154 قضية تموينية خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق عن ضبط 1154 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط مدير مخزن غير مرخص لتجارة المنتجات الورقية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبيةلحجبه 31 ألف قطعة كمامة طبية، و660 عبوة جل مطهر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية بقصد رفع أسعارها.

وفي الجيزة تم ضبط صاحب شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة إمبابة لحجبه 2 طن "سكر، مسلى" ، 720 عبوة زيت طعام، مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، وضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بدائرة مركز شرطة البدرشين لحيازته 2 طن: مكرونة ، أرز أبيض ، ملح طعام، مجهولة المصدر.

وفي الإسكندرية ضُبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه لحجبه 2 طن "سكر حر" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، فيما ضُبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق في محافظة الشرقية لحيازته 2 طن "أرز بسمتي، دقيق فاخر" ، و1200 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.