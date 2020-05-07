«تعليم المنيا»: تسجيل الحضور للامتحان الإلكتروني «اختياري» والعبرة بتسليم الإجابات

طمأنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد مخاوف من عدم تمكنهم تسجيل الحضور للامتحان الإلكتروني على المنصة الخاصة بتسجيل الحضور؛ مؤكدة أن العبرة بحضور الامتحان الإلكتروني.

وأصدرت المديرية بيانًا قالت فيه إنه "فيما يخص شكاوى الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، من إشكالية تسجيل الحضور، التي عانى منها الجميع أمس في مادة الجغرافيا، فالمديرية تؤكد للجميع أن التسجيل على منصة الدخول للامتحان الإلكتروني اختياري لمن يريد تسجيل شكوى ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان".

وأوضحت أن "كل من أدى الامتحان وسلم النتائج ليست لديه أية مشكلة من أي نوع".

وكانت مديرية تعليم المنيا، قد تلقت أمس العديد من شكاوى الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة الدخول لتسجيل حضور أبنائهم، قبل أو بعد أو اثناء امتحان مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي؛ ما أصابهم بالخوف على مستقبل أبنائهم.