كشفت رئيسة بلدية باريس آن هيداليجو، عن الإجراءات الأولى لخطة إلغاء تدابير الحجر المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المقررة ابتداء من 11 مايو في العاصمة الفرنسية.

وقالت هيداليجو خلال مقابلة، مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، الأربعاء، إن الخطة ستتناول النقاط الشائكة التي تؤرق الفرنسيين، كالعودة غلى المدارس، وتدابير الوقاية في سائل النقل، والمتنزهات.

حذرت هيداليجو من مخاطر انتعاش الوباء بين سكان باريس الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة، ويختلط معهم ملايين العاملين في المدن الآخرى الذين يعملو في العاصمة الفرنسية.

كما تضمنت خطة باريس، المرور والتحرك بالسيارة والدراجة، التي ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، وكيفية حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاهي والمطاعم التي ستغلق حتى سبتمبر المقبل على الأقل، واستعادة النشاط الثقافي.

وبالنسبة للعودة إلى المدارس، قالت رئيسة بلدية باريس، إنها تعارض اعادة فتح المدارس في مايو، موضحة أنها اشتركت في التوقيع على رسالة من رؤساء بلدية "إيل دو فرانس" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالبون فيها تأجيل بدء العام الدراسي في سبتمبر، ولكنهم لم يتلقون رد.

وأضافت :" رغم رفضي للعودة في الوقت الراهن ولكن إذا أصرت الحكومة الفرنسية، فعلينا الاستعداد بالتنسيق مع مديري المدارس ورؤساء البلديات لوضع مقاييس المسافة الجسدية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب"، موضحة "اقترحنا وضع 15 طالبًا فقط في كل فصل، ويمكن خفضه إلى 10".

وفيما يتعلق بالحضانات سيتم فتح 200 حضانة بلدية، أي حوالي 4400 مكانًا من أصل 40 ألف مكان تقدمه المدينة، اعتبارًا من 12 مايو، وسيم خفض عدد الطلاب 5 أطفال في كل حضانة.

وسائل النقل

وفيما يتعلق بوسائل النقل، سيتم توسيع ساحات انتظار السيارات عند بوابات باريس، والتي ستكون أكثر ثلاث مرات.

كما وضعت البلدية خطة لعمل مسارات للدراجات على طول خطوط المترو الأكثر ازدحامًا: 1 و 4 و 13، وسيتم تخصيص 50 كم من الممرات المخصصة عادة للسيارات للدراجات.

الحدائق والتنزهات

أعربت هيداليجو، عن أملها في أن تكون الحدائق والمتنزهات أماكن للمشي والتنفس، موضحة أنها تقدمت باقتراح لإعادة فتحها.

الأقنعة والجل الكحولي

أوضحت هيداليجو، بأنها ستوفر أقنعة قماش مجانية للباريسيين، 2.2 مليون صنع من قبل الشركات الفرنسية، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من 11 مايو، سيكون هناك 250 ألف قناع من القماش متاح لمن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

كما سيتم وضع جل كحولي مائي أمام جميع المرافق البلدية، ووسائل المواصلات في السكك الحديدية والمترو.

وتعارض رئيسة بلدية باريس، ارتداء القناع إلزامياً، موضحة أنه ليس لديها أي وسيلة قانونية للإجبار على ارتدائه.

قطاع الأعمال والشركات الناشئة

لفتت هيداليجو، إلى الخطة التي أعلنتها 12 مارس الماضي بصندوق مساعدات للشركات الناشئة بقيمة 100 مليون يورو، موضحة أن مجلس البلدية سيقرر في 18 مايو تمديد معظم هذه المساعدات حتى سبتمبر.

ويهدف هذا الصندوق إلى دعم الجهات الأكثر ضعفا، بإعفاء بعض الفئات من الضرائب، لا سيما للحانات والمطاعم والباعة المتجولين، كذلك سيارات الأجرة.

القطاع الثقافي

وفيما يتعلق بالقطاع الثقافي، قالت هيداليجو، لدينا صندوق مساعدات استثنائي بقيمة 15 مليون يورو للثقافة. سيتم تفعيله في نهاية تدابير الحجر، كما سنسمح للمسارح والفرق الموسيقية ودور العرض بإمكانية للرقص والعزف في جميع الأماكن المفتوحة في العاصمة.

الضرائب

وبالنسبة للضرائب، أكدت هيداليجو، أنه لن تكون هناك زيادة في الضرائب في عام 2020. ليس علينا أن نجعل الباريسيين يدفعون مقابل حالة استثنائية.

الانتخابات البلدية

وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية، قالت هيداليحو :"إذا سارت عملية إلغاء الحجر على ما يرام، فيمكن إجراء الجولة الثانية للانتخابات البلدية في يونيو.