الحكومة التشيكية تكافئ العاملين بالتمريض والإنقاذ

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وافقت الحكومة التشيكية، اليوم الخميس، على منح العاملين بقطاع الإنقاذ والرعاية مكافأة مالية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء أندريه بابيس إن ذلك يأتي كتعبير عن التقدير لعملهم الجاد خلال الأزمة. ولم يصادق البرلمان على هذه الخطوة بعد.

ومن المقرر أن يتلقى قرابة 7000 من العاملين بالإنقاذ ما يعادل حوالي 1500 يورو (1624 دولار) شهريا في الفترة الممتدة من مارس إلى مايو.

كما يحق لموظفي التمريض الذين يعتنون بمرضى فيروس كورونا أن يحصلوا على هذا المبلغ.

وسجلت جمهورية التشيك 8002 إصابة بالفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، وما لا يقل عن 269 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.