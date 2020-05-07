استجابة للأزمة الحالية التي سببها فيروس كورونا المستجد، واصلت العلامة التجارية للملابس الرياضية التراثية المشهورة، روسل أثليتيك، التزامها تجاه الذين يعملون في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا.

وأطلقت الشركة الأمريكية المصنعة للمعدات والملابس الرياضية ومقرها بولينج جرين بولاية كنتاكي، مبادرة "الأمل" للمستشفيات في مارس الماضي، حيث تم تخصيصها للتبرع بالضروريات اليومية لموظفي المستشفيات من الأطباء والممرضات والمسعفين في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب موقع "شوب ايت سيرف"، توسعت الشركة في مهمتها بتخصيص وصل إلى 700 دولار من التبرعات لجمع الاحتياجات الطبية من الملابس طوال مدة الحملة.

وبناءً على النظام الأساسي الخيري الحالي للشركة، تركز الشركة استجابتها على إيجاد طريقة مجدية لتوفير الراحة للعاملين في مجال الرعاية الصحية المتفانين في العمل، بعد التحدث إليهم ومعرفة احتياجاتهم في جميع أنحاء البلاد.

وقيمت الشركة الضروريات اليومية بما في ذلك سترات وبلوزات، وقمصان تي شيرتات وسراويل رياضية، التي يحتاجها الأطباء خلال عملهم، ويمكن تغييرها بسهولة.

وابتداءً من 5 مايو، ستلتزم الشركة بالتبرع من خط إنتاجها الأساسي بكل صنف تم بيعه، وقد تبرعت حتى الآن بأكثر من 2000 قطعة ملابس للعاملين في مجال الصحة.

يقول ريكاردو أراندا، نائب رئيس الشركة: "اليوم نحن جميعًا جزء من نفس الفريق ونشعر تمامًا بالأعمال الشجاعة والقوة الكبيرة التي أظهرها الأطباء والممرضون للمسعفين المستجيبين في الخطوط الأمامية".

وأنتجت الشركة لأكثر من 100 عام مضت، معدات رياضية مبتكرة ومريحة الاستخدام في الحياة اليومية وملابس رياضية أيضًا، ومنذ عام 1902، كرست الشركة جهودها لخدمة الرياضيين العاديين لمساعدتهم على أداء أفضل، مثل ابتكار وتصميم التيشرتات الرياضية.

كما لعبت دورًا أساسيًا في تطوير الملابس الرياضية المبتكرة داخل وخارج الملاعب لأكثر من 115 عامًا.