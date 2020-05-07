بدء محاكمة النرويجي منفذ إطلاق النار على مسجد في أغسطس الماضي

من المقرر أن تبدأ محكمة نرويجية اليوم الخميس جلساتها لمحاكمة رجل متهم بإطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو في أغسطس الماضي.

ويواجه فيليب مانشاوس 22 عاما اتهامات بمحاولة القتل والارهاب، على خلفية الهجوم على مسجد في 10 أغسطس الماضي في بلدة بارون، غرب أوسلو.

ولم يصب أي شخص في الحادث الذي وقع في مسجد مركز النور الاسلامي، عندما تمكن شخصان من السيطرة على مانشاوس بعد اشتباك.

وكان مانشاوس يحمل بندقية صيد ومسدسا عندما دخل المسجد.

وتوصلت الشرطة إلى أن مانشاوس كان ينفذ الهجوم بمفرده.

وذكرت وسائل الاعلام النرويجية أن مانشاوس نشر رسالة يشيد فيها بحادث إطلاق النار في مسجدين في مدينة كرايستشيرش، في نيوزيلندا في آذار/مارس 2019، وذلك قبل ساعات من قيامه بتنفيذ الهجوم.

كما يُتهم مانشاوس بالقتل، عقب العثور على جثة اخته غير البيولوجية 17 عاما التي تم تبنيها من الصين، في منزله في باروم في نفس يوم تنفيذه للهجوم على المسجد. وقد ظهر أن الفتاة تعرضت للطعن أربع مرات.

واعترف مانشاوس بارتكاب الهجوم على المسجد والقتل، ولكنه لم يقر بأنه مذنب.

ومن المقرر استمرار المحاكمة حتى 26 مايو الجاري.