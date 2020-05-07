وزير الصحة الألماني يدافع عن إجراءات التخفيف الجديدة

دافع وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن إجراءات التخفيف الجديدة التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أمس الأربعاء.

كما رحب الوزير بتعزيز دور الولايات فيما يتعلق بالبت في تدابير مكافحة جائحة كورونا، وقال:" لقد أوجدنا توازنا جيدا مع بعضنا البعض بوجه عام"، مشيرا إلى أهمية المعايير المشتركة.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أن المهم هو الحفاظ على التوازن بين إبقاء ديناميكية العدوى متدنية وبين إعادة الحياة إلى طبيعتها بأكبر قدر ممكن في الوقت نفسه، واستطرد:" فنحن لا نزال في وسط الجائحة".

ورأى شبان أن من الطبيعي مناقشة اتخاذ خطوات لتخفيف القيود ومعالجتها بشكل مختلف تبعا للوضع الميداني في الولايات، وذلك في ظل المقدار المعقول لديناميكية العدوى، وقال :" لقد شاهدنا في الأسابيع الأخيرة تطورا مختلفا للعدوى في ولاية مكلنبورج-فوربومرن عن بعض الولايات الجنوبية على سبيل المثال".

ولفت شبان إلى وجود خطط مبتكرة في قطاعات مثل التجارة والمطاعم وقطاعات أخرى لتقليل مخاطر العدوى وإتاحة عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها.

وأكد شبان أهمية قواعد الاختلاط وقال إن الشيء الأهم منها هو أن يتصرف كل المعنيين بمسؤولية كبيرة " ولدي انطباع بأن الغالبية العظمى من المواطنين سيعايشون هذه القواعد بشكل مسؤول".