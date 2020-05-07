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إصابة شخص على اتصال وثيق بترامب بفيروس كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن د ب أ
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 11:01 م | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 11:01 م

جاءت نتيجة فحص عضو في الجيش الأمريكي يعمل على مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابية بفيروس كورونا.

وقال هوجان جيدلي نائب المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس ونائبه جاءت فحوصاتهما سلبية بالفيروس وأنهما يتمتعان بصحة عظيمة".

وكان نائب الرئيس مايك بنس يشارك في تسليم أجهزة طبية لمركز إعادة تأهيل لدى إعلان الخبر. ويوجد ترامب في واشنطن لارتباطات مقررة في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الشخص المريض هو عضو في البحرية حيث كان مسؤولا عن ملابس ترامب.

وتقول تقارير إن كبار مسؤولي البيت الأبيض يخضعون لاختبارات دورية للفيروس. ويتم فحص درجات الحرارة لأفراد الأطقم الصحفية الذين يكونون على تواصل وثيق بالمسؤولين، قبل دخولهم قاعات المؤتمرات الصحفية.

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