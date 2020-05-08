بومبارديه الكندية تفوز بعقد قيمته 340 مليون دولار لتوريد قطارات للهند

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أعلنت شركة بومبارديه ترانسبورتشن لصناعة معدات السكك الحديدية التابعة لمجموعة بومبارديه الصناعية الكندية العملاقة اليوم الخميس فوزها بعقد قيمته 340 مليون دولار لتوريد 210 عربات قطار إلى الهند.

ستتولى الشركة الكندية تصنيع وتوريد العربات وتقديم خدمات الصيانة الشاملة لها للعمل على خط سكك حديد دلهي-غازي اباد –ميروت في الهند، كجزء من المرحلة الأولى من مشروع "نظام النقل الإقليمي السريع" في الهند.

وتتضمن الصفقة توريد 30 قطارا إقليميا يتكون الواحد من ست عربات و10 قطارات داخلية للعمل في المدن، كل قطار يتكون من 3 عربات. كما تتضمن عقد صيانة مدته 15 سنة.

في الوقت نفسه يمكن للهند الحصول على 90 عربة إضافية بنفس الشروط الحالية وعقد صيانة إضافي لمدة عامين.