قال الدكتور عماد خميس، أخصائي الصدر بمستشفى العزل "صدر دمنهور"، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيرس كورونا المستجد بين ممرضات المستشفى، حيث انتقلت العدوى بين 8 من الممرضات، بجانب الإصابات بين أسرهم وذويهم.

وطالب خميس، خلال حديثه لـ"الشروق"، بغلق المستشفى وتعقيمه وعمل مسح شامل وتحاليل لكل العاملين به، على أن تظل الحالات الإيجابية في المستشفى ذاته، والسلبية تقسم إلى فرق لعلاج ورعاية زملائهم المصابين، والحالات الجديدة القادمة من الخارج يتم تحويلها إلى مستشفى آخر حتى يتم التأكد من سلامة الفريق الطبي تماما ونعود لاستقبال الحالات.

ومن جانبه، قال دكتور أيمن صادق رئيس قسم العزل بصدر دمنهور، إن العلاج من كورونا يحتاج لدعم نفسي كبير، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بين طاقم التمريض في زيادة.

بينما أكد دكتور أحمد خليفة، رئيس فريق العزل بمستشفى كفر الدوار، تعافي 11 حالة من البحيرة والإسكندرية والمنوفية والدقهلية، لترتفع حالات التعاف بالمستشفى منذ تحويله لحجر صحي إلى 75 شحصا، وخرجت 3 حالات إلى المدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية؛ لقضاء فترة نقاهة والتأكد من عدم عودة الفيروس.

كما ارتفعت أعداد الوفيات بمستشفى عزل كفر الدوار إلى 15 حالة، بعد وفاة 3 في العناية المركزة في يوم واحد، وبلغ إجمالي الحالات في مركز التعليم المدني بدمنهور منذ بدء استقباله لحالات إيجابية حتى الآن 80 حالة، بعد وصول 9 حالات من صدر دمنهور، بينهم 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و9 و6 و4 وعامين.