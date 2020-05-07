مطعم يبتكر أكشاكا زجاجية لتناول الطعام في زمن كورونا

توصل مطعم هولندي إلى فكرة لتقديم الطعام بشكل أنيق في الهواء الطلق في عصر فيروس كورونا، حيث تم بناء كبائن زجاجية صغيرة مصممة لشخصين أو ثلاثة أشخاص لتناول الطعام خارج المنزل وفي الهواء، وذلك لكسر حاجز الملل في المنزل مع الحفاظ على سبل الوقاية.

ويرتدي النوادل القفازات والأقنعة الواقية للوجه، ويستخدمون لوحًا طويلًا لجلب الأطباق إلى الكبائن الزجاجية لضمان الحد الأدنى من الاتصال الجسدي مع العملاء، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في حين أن هذا المفهوم يتم تجربته حاليًا فقط بين عائلة وأصدقاء الموظفين من مطعم "ايتين"، والذي يعد جزءًا من مركز "مدياماتيك" للفنون، لأنه يبدو ساحرًا بجماله، حيث يستمتع الضيوف بوجبات مضاءة بالشموع مع إطلالة على جانب الماء.

وقالت جانيتا فيرميولين، التي دعيت لحضور حفل عشاء تجريبي مع زميلتها في الغرفة: "المكان مريح للغاية، ودافئ حقًا، وهذه فكرة لطيفة والطعام لذيذ أيضا"، فيما أضاف ويليم مدير المطعم: "نحن نتعلم الآن كيفية القيام بالتنظيف، وكيفية القيام بالخدمة، وكيفية إخراج الأطباق الفارغة مرة أخرى بطريقة أنيقة، حتى يشعر الضيوف برعاية جيدة".

جدير بالذكر أنه من المقرر إعادة فتح المطاعم الهولندية للجمهور في 19 مايو، وقالت جمعية المطاعم الهولندية إنه حتى إذا سُمح للمطاعم بإعادة فتحها بقدرة محدودة ومع تطبيق تدابير السلامة؛ فإن العديد منها يواجه خرابًا ماليًا إذا تم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، وأنه من المتوقع أن تضع الحكومة الهولندية خارطة طريق في وقت لاحق لمعرفة كيف ومتى قد تبدأ في تخفيف القيود.