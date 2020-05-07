الإفراج عن ثري نرويجي بعد احتجازه للاشتباه في قتله زوجته

أمرت محكمة استئناف نرويجية، اليوم الخميس، بالإفراج عن أحد أغنى رجال الأعمال في البلاد الذي كان محتجزا مدة أسبوع ما قبل المحاكمة للاشتباه في كونه متورطا في قتل زوجته.

وكانت آن-إليزابيث هاجين زوجة توم هاجين قد اختفت من منزلها الكائن فى لورنسكوج بمنطقة أكرشوس بالقرب من إوسلو يوم 31 أكتوبر 2018، وظلت مفقودة مدة 18 شهرا رغم عملية بحث واسعة عنها.

واعتقل هاجين الأسبوع الماضي بينما كان في طريقه إلى العمل، وقالت الشرطة إنها تشتبه في أنه إما قتل زوجته أو تواطأ في مقتلها.

وتمت التعامل في البداية مع القضية على أنها اختطاف، غير أن الشرطة قالت في يونيو إنها قد تكون قتلت وأنهم يعملون على فرضية أن اختفائها هو محاولة للتستر على جريمة القتل المشتبه فيها.

الجدير بالذكر أن توم هاجين هو مستثمر يعمل فى مجال توليد الطاقة والعقارات، وفي نوفمبر، ذكر موقع "ايه 24" الإلكتروني أنه بحسب ما تم تحصيله من ضرائب عن نشاطه، فإن ثروته تقدر بـ916 مليون كرونه (87 مليون دولار) ما يجعله الـ74 في قائمة أثرياء العالم.