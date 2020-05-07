مفوض أوروبي يحذر من فشل المفاوضات مع بريطانيا بشأن الاقتصاد بعد بريكست

حذر فيل هوجان المفوض الأوروبي للشؤون التجارية من فشل المفاوضات مع بريطانيا بشأن العلاقات الاقتصادية معها في الفترة التي تلي خروجها من الاتحاد الأوروبي(بريكست).

وقال هوجان وهو من أصل إيرلندي في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" في عددها الصادر غدا الجمعة: "الحكومة البريطانية لا تظهر في الوقت الراهن جدية كافية في التعامل مع هذا الشأن".

وأضاف هوجان القول: "لن نستطيع خلال الوتيرة التي تمضي بها المفاوضات أن نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر المقبل".

كانت بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير الماضي، وتطبق مرحلة انتقالية حتى نهاية 2020 لكي لا يحدث تغير كبير في حياة المواطنين اليومية.

وفي هذه الأثناء ينبغي قبل كل شيء توثيق التعاملات التجارية مستقبلا من خلال اتفاقيات، ومن ثم سيكون هناك خطر حدوث انهيار اقتصادي شديد، وفقا لما يراه هوجان.

وتبدأ الأسبوع المقبل جولة المفاوضات الأولى بين الطرفين.

واتهم هوجان الحكومة البريطانية في لندن بالتعامي عن النقاط الرئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وذكر هوجان في هذا الصدد موضوعات قواعد التنافس التجاري العادل وسياسة الصيد وقطاع الخدمات المالية.

وأضاف أنه لا يفهم ما الذي يريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يصل إليه.

وواصل هوجان القول أنه لا يبدو أن التوصل إلى اتفاقية تجارية على غرار اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع كندا "يمثل استراتيجية تفاوض" لدى البريطانيين.