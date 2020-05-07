بيطري المنيا يحرر 17 محضرا ويواصل تعقيم المجازر

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، جهودها لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، حيث حررت المديرية 17 محضرا خلال التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم.

من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الحملات للرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير 17 محضرا متنوعا ما بين لحوم غير صالحة، ووزن غير صالح، مضيفاً أنه بالتوازي مع الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، يتم تعقيم وتطهير المجازر بشكل مستمر، بالإضافة إلى تطهير جميع المنشآت الحيوية بدائرة محافظة المنيا.

وأشار إلى أن إجمالي المذبوحات بالمجازر خلال شهر أبريل وصل إلى 7461 رأس ماشية.