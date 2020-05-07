وزير الخارجية الأردني يبحث هاتفيا مع نظيره اليوناني التنسيق لمواجهة كورونا وقضايا المنطقة

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس - أن الجانبين أكدا خلال اتصال هاتفي التضامن بينهما في التعامل مع تبعات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، وحرص البلدين على تطوير العلاقات وزيادة التعاون ثنائياً وفي إطار آلية العمل الثلاثية مع قبرص وفي سياق الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

كما استعرض الجانبان المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتجاوز أزمات المنطقة.

وحول القضية الفلسطينية .. أكد الوزيران، أنه لا بديل عن حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية سبيلا لتحقيق السلام وحل الصراع.

وثمن الصفدي موقف اليونان الداعم لحل الدولتين والمتمسك بالموقف الأوروبي الرافض لضم أي من الأراضي الفلسطينية والذي يعد خرقاً للقانون الدولي، محذرا من أن ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيقتل حل الدولتين وسيقوض كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، مشددا على أهمية استمرار الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم.