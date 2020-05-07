«صحة الشرقية»: خروج أول 4 حالات شفاء من مستشفى العزل

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج أول 4 حالات شفاء من مستشفى "العزل" التابع لجمعية "الهلال الأحمر" بمدينة الزقازيق، عقب تعافيهم من فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف مسعود، في بيان له، اليوم الخميس، أن الحالات الأربعة غادرت المستشفى عقب تناولهم للشفاء وتحول نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية.

وهنأ وكيل وزارة الصحة، المتعافين، مثمنا جهود الفريق الطبي بالمستشفى، قائلا إن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية والإنسانية في آنٍ واحد، ويعملون على قلب رجلٍ واحد في خط مواجهة وباء كورونا، والحد من انتشاره.