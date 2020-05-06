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ظهرت نتائج اختبارات كورونا، التي خضع لها لاعبو برشلونة اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن جميع اللاعبين والجهاز الفني للفريق الذين خضعوا لفحوصات كورونا أمس، جاءت نتائجهم سلبية.

وأضافت الصحيفة أن بعد هذه النتائج لن يكون من الضروري عزل أي منهم لمدة أسبوعين وسيبدأ الجميع في التدريب بشكل فردي، بداية من يوم غد الجمعة.

وتابعت أن جميع التدريبات ستكون بشكل فردي، في مرافق المركز التدريبي للفريق الكتالوني، امتثالا للبرتوكول الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.

وأتمت الصحيفة أن موعد عودة الدوري الاسباني المتوقع هو 14 يونيو المقبل.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.