 بدون إصابات.. برشلونة يجتاز فحوصات كورونا بنجاح - بوابة الشروق
الخميس 7 مايو 2020 5:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بدون إصابات.. برشلونة يجتاز فحوصات كورونا بنجاح

علاء العزب
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 5:47 م | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 5:48 م

ظهرت نتائج اختبارات كورونا، التي خضع لها لاعبو برشلونة اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن جميع اللاعبين والجهاز الفني للفريق الذين خضعوا لفحوصات كورونا أمس، جاءت نتائجهم سلبية.

وأضافت الصحيفة أن بعد هذه النتائج لن يكون من الضروري عزل أي منهم لمدة أسبوعين وسيبدأ الجميع في التدريب بشكل فردي، بداية من يوم غد الجمعة.

وتابعت أن جميع التدريبات ستكون بشكل فردي، في مرافق المركز التدريبي للفريق الكتالوني، امتثالا للبرتوكول الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني.

وأتمت الصحيفة أن موعد عودة الدوري الاسباني المتوقع هو 14 يونيو المقبل.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك