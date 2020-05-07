البنتاجون: الجيش الأمريكي قتل 132 مدنيا خلال 2019

(د ب أ)

ذكر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) الأربعاء أن الجيش الأمريكي قتل 132 مدنيا وجرح 91 آخرين العام الماضي خلال عمليات في العراق وسورية وأفغانستان والصومال.

وبحسب التقرير السنوي الصادر بتفويض من الكونجرس، قتل 108 مدنيين من بين هذا العدد في أفغانستان، حيث تشارك الولايات المتحدة في أطول حرب لها على الإطلاق ضد طالبان.

وتقول منظمة العفو الدولية التي ترصد الصراعات حول العالم، إن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل التقليل من عدد القتلى المدنيين.

وقالت دافني إفياتار، مديرة برنامج دولي بمنظمة العفو:"(الوزارة) لا تزال تفشل في الاعتراف بمئات القتلى والجرحى المدنيين الذين يحقق باحثو منظمة العفو الدولية بشأنهم على الأرض في الرقة بسورية، وجرى تقييم ذلك من العملية التي قادها الجيش الأمريكي في 2017".

وأضافت أن الولايات المتحدة استبعدت كذلك قتلى مدنيين موثقين في الصومال.

وفي 2018، أشارت تقديرات البنتاجون إلى أن عدد القتلى المدنيين بلغ 120 شخصا.

ويقود الجيش الأمريكي تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسورية.