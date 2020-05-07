«العليا لسباق الخيل» تطالب محافظة القاهرة بتوفير بديل قبل إزالة اسطبلات النزهة

رئيس الحي النزهة: الأرض ملك نادي الشمس واستأجرتها شركة مصر الجديدة بحق انتفاع لمدة 99عامًا

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، فلكيس يوسف سرحان، إن محافظة القاهرة أبلغت شاغري الاستطبلات بمنطقة حي النزهة شفويًا بتنفيذ قرار الإزالة يوم 9 مايو الجاري، وسيتم إخراج الجياد ونقلها إلى منطقة أخرى بمعرفة المحافظة، على أن يتعرف كل مالك على جياده ودفع قيمة الإيواء التي ستحددها الجهة المسئولة.

وأضاف سرحان، في تصريحات لـ"الشروق"، أن إزالة تلك الاسطبلات ستتسبب في محو تاريخ مصر في رياضة سباق الخيل، كونها أقدم ثاني دولة في العالم بعد الممكلة المتحدة في هذا المجال، مطالبًا بتوفير بديل ملائم قبل تنفيذ الإزالة، علاوة على أنه سيترتب عليه ضياع استثمارات بالملايين من وراء هذا القرار.

وتابع: "القرار سيتسبب في تشريد آلاف العاملين بهذا القطاع، علاوة على المخاطرة بمستقبل منتجي الجواد العربي الأصيل، وبالأخص الهيئة الزراعية المصرية، وفقدان الدعم المادي للهيئة العليا لسباق الخيل بمصر والمقدم من الممكلة العربية السعودية والإمارات العربية".

وأشار إلى أنه لا يحق لنادي الشمس توزيع منشوارات على الاسطبلات مرفق بها شروط تعسفية وتعجيزية، حيث يعود الحق لمجلس إدارة جمعية أصحاب الجياد بالتفاوض مع نادي الشمس نيابة عن شاغلي الإسطبلات، حيث لديهم عقود إيجارية ممتدة.

من جانبه، قال رئيس حي النزهة، اللواء خالد عقل، إن الأرض المقام عليها تلك الإسطبلات ملك نادي الشمس، وأجرتها شركة مصر الجديدة من النادي بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عامًا، وتلك المدة انتهت في 2005، وبدورها أجرت شركة مصر الجديدة لأصحاب الإسطبلات بحق انتفاع مقابل رسوم شهرية أو حسب ما تم الاتفاق فيما بينهم.

وأضاف عقل في تصريحات لـ" الشروق"، أن ما سيحدث يوم السبت المقبل هو نزع ملكية الأرض من تلك الاسطبلات، كونها ليست أحقيتهم وفقًا للقانون، مضيفًا أن هناك أحكاما قضائية باتة ونافذة في نزع المكية منهم، ووفقًا لما هو مقرر من قبل المحافظة سيتم استغلال تلك الأرض لعمل سوق حضاري وموقف للسيارات.

وأشار إلى أن المحافظة منحتهم شهرًا لتوفيق أوضاعهم، عن طريق إيجاد حلول لهم بنقل تلك الاسطبلات إلى مكان آخر بمعرفتهم الشخصية، كون تلك الأرض لا تحق لهم، وليست من وليست من حقهم، وتلك المدة تنتهي غدًا ليتم تنفيذ قرار الإزالة بعد غد السبت.