قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية عودة المصريين العالقين بمعسكر الإيواء بالكويت بدأت ولن تنتهي سوى بعودة جميع العالقين، مضيفًا أن عددهم يتجاوز 5300 مصري.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يتم إرسال طائرات لجميع دول العالم المُسجل بها عالقين مصريين لإعادتهم إلى أرض الوطن، متابعًا: «الدول التي بها أعداد قليلة ينتقلون إلى مطار أقرب دولة لنقلهم جميعًا في طائرة واحدة».

وذكر أن أول رحلتين كانتا أمس الثلاثاء، وكانتا مخصصتين للحالات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من اليوم بدأ عدد الرحلات يزداد، بحيث يتم إقامة ثلاث رحلات يوميًا، ليتم الانتهاء من عودة جميع العالقين بالكويت حتى يوم 16 من مايو الجاري.

وأوضح أن الرحلات الثلاث التي وصلت اليوم إلى مطار القاهرة، خضع جميع الواردين فيها لإجراءات الكشف السريع عن «كوفيد- 19»، ومن ثم نقلهم في أتوبيسات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمدن الجامعية.

وأشار إلى أن جميع العائدين من الكويت سيقيمون بالمدن الجامعية مجانًا، ذاكرًا أن هناك 10 مدن جامعية مجهزة ومؤهلة، موزعة على محافظات الجمهورية، في سوهاج وأسيوط والمنصورة والدلتا والإسكندرية وأكثر من مدينة بالقاهرة.

ولفت إلى أن دولة الكويت منحت ثلاث مزايا لجميع المخالفين الذين يتقدمون طواعية على التسجيل لديها، وتشمل الإعفاء من العقوبات، والإعفاء من دفع غرامة مخالفة الإقامة، ونقلهم إلى مصر على نفقاتها، منوهًا بأن الكويت فتحت باب التسجيل للمخالفين لمدة شهر لجميع الرعايا.