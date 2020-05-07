 48.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات خلال 2019 - بوابة الشروق
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48.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات خلال 2019

بكين - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 10:32 ص | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 10:32 ص

ارتفع حجم التجارة بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6% على أساس سنوي خلال عام 2019، ليصل إلى 48.67 مليار دولار.

وذكرت وزارة التجارة الصينية -في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الخميس- أن الصادرات الصينية إلى الإمارات بلغت 33.41 مليار دولار بزيادة 12.7% على أساس سنوي، في حين وصلت وارداتها من الإمارات إلى 15.26 مليار دولار بتراجع بنسبة 6.2%.

وأضافت الوزارة أن رصيد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية في الإمارات بلغ 6.44 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، ومن يناير إلى ديسمبر 2019، وصل الاستثمار المباشر للشركات الصينية في الإمارات 820 مليون دولار.

وبلغت قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها التي وقعتها الشركات الصينية مع الإمارات 6.62 مليار دولار العام الماضي بتراجع 13.3% على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الأعمال للشركات الصينية 5.12 مليار دولار بزيادة 41.7% على أساس سنوي.

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