الخارجية الفلسطينية: 1305 إصابات و72 حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم بلغ 1305حالة، و72 حالة وفاة، و527 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، اليوم الخميس - أنه في إطار متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين الصحية والمعيشية، تتابع سفارة دولة فلسطين لدى سويسرا قضية طالبة ثانوية عامة عالقة في سويسرا بهدف تمكينها من أداء امتحان الثانوية العامة، حيث تتواصل مع وزارة التربية التعليم وفريق العمل المصغر في الوزارة لتأمين أداء الطالبة لامتحان التوجيهي، وفقا لمعاير وقواعد وزارة التربية والتعليم وبإشراف السفارة.

كما تقوم الخارجية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بجميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في المدارس الفلسطينية المتواجدة في دول قطر، وتركيا، وبلغاريا ورمانيا، بإشراف سفارات دولة فلسطين في تلك الدول، بما يضمن اتباع شروط السلامة والصحة العامة والأصول المرعية التي تضمن سير الامتحانات وفقاً للمعايير المتبعة في وزارة التربية والتعليم.

وأكد فريق العمل المختص في الوزارة انه تابع وعلى مدار الأيام القليلة الماضية التنسيق مع الجهات المختصة لدخول المساعدات الطبية المقدمة من شركة (CCC) لدولة فلسطين، وتشمل 5000 مسحة، كانت قد وصلت الى عمان واستلمتها سفارة دولة فلسطين وهي جزء من تبرع سخي قدمته الشركة اشتمل على 15000 عينة ومسحة، وتم تسليم الـ5000 مسحة لوزارة الصحة، في حين انه ينتظر وصول الـ10000 مسحة أخرى إلى عمان.

وأضاف الفريق أنه تابع وصول جزء من المنحة السعودية الطبية ممثله بـ200 سرير طبي، ستصل هذا اليوم وسيتم تسليمها لوزارة الصحة.