 إسبانيا تسجل 213 وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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إسبانيا تسجل 213 وفاة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 12:09 م | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 12:09 م

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الخميس، عن تسجيل 1122 إصابة و213 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 221447 إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26070 حالة وفاة.

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