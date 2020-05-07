إسبانيا تسجل 213 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الخميس، عن تسجيل 1122 إصابة و213 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 221447 إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26070 حالة وفاة.