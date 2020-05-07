حملات لإزالة إشغالات الطرق والتعديات على أراضي الدولة بالغربية والأقصر

تفقد دكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الخميس، مركز ومدينة السنطة، لمتابعة إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والميادين.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة السنطة برفع كافة الإشغالات الموجودة بالطرق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة وتحرير محاضر إشغال طريق للمخالفين، مع التأكيد على المرور اليومي لمتابعة الحالة المرورية بالشوارع، موجها بتكثيف حملات المتابعة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين وتطبيق القانون بحسم وحزم تجنبا للفوضى والعشوائية.

كما تفقد محافظ الغربية، شوارع مدينة زفتي وسوق الخضار والفاكهة الموجود بالمدينة، ووجه رئيس المدينة بتوفير قطعة أرض بديلة لنقل السوق إليها بعد عمل "الباكيات" اللازمة وتجهيزها لنقل الباعة الجائلين، إلى جانب متابعة مشروعات الرصف التي تتم بالشوارع والانتهاء منها في المواعيد المحددة.

وفي الأقصر، قاد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء برصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأشرف نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية على أعمال تنفيذ إزالة "في المهد" عبارة عن قواعد خرسانية وأعمدة في منطقة السبتية خلف سور معبد الكرنك بإجمالي مساحة 60 مترا مربعا، مؤكدا استمرار حملات إزالة كافة التعديات في مهدها وعدم البناء المخالف أو البناء على أراضي أملاك الدولة، حيث وجه رجال إدارة الإشغالات بالتنسيق مع الحجز الإداري باحتساب تكاليف المعدات التي قامت بالإزالة على نفقة المخالفين وسرعة تحصيلها.

وأكد أن الدولة حاضرة - بكل قوة - ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.