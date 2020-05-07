بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بنقاش حاد بين «سليم» و«وائل»، حيث وبخه «سليم» على استخدام رجاله في ضرب «حامد» شقيق «نهى»، ويخبره بأنه سيطالبهم بالشرط الجزائي إذا استمروا في التغيب عن العمل، بينما ذهبت والدة «حسن» لزيارته بدون أن تخبر «ياسين».

ويذهب «وائل» إلى «دنيا» ويخبرها بما حدث، وأثناء ذلك يقوم بعض الأشخاص بضب الفرد الذي وضعه «ياسين» أمام منزل «دنيا» لحمايتها، ليرسلوا لهم رسالة بأنهم قادرون على فعل أي شيء في أي وقت، وبعد ذلك تتذكر بعض ذكرياتها مع «نهى»، بينما يخبر «سليم» «وفيق» أنه يرى أن «صافي» يجب أن تترك العمل وأنه سيحل محلها في التواصل مع موزعين المخدرات، ولكنه يرفض بشدة ويطلب منه أن يجد شخصا أخر، وبعد ذلك تكتشف شقيقة «سليم» أنه يتاجر بالـ«كوكايين».

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

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