ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أفغانستان إلى 3563 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3563 حالة.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، أن إجمالي الحصيلة ارتفع بعد تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الوفيات بلغت 106 حالات.

وأضافت القناة الأفغانية، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد بلغ 468 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.