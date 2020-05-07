رئيس الوزراء الباكستاني يعلن رفع جزئي للإغلاق بسبب كورونا اعتبارا من 9 مايو الجاري

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن رفع جزئي للإغلاق بسبب فيروس كورونا اعتبارا من التاسع مايو الجاري بهدف السماح للأنشطة الاقتصادية مع الالتزام الصارم لإجراءات الوقاية من قبل الشعب.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت في خطابه المتلفز عقب اجتماع لجنة التنسيق الوطنية حول فيروس كورونا.

وأوضح خان أننا قررنا فتحا جزئيا للإغلاق وذلك لتسهيل المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والعمال، مشددا على أن هذه المرحلة مرتبطة بتعاون وانضباط الشعب.

ومن القرارات الرئيسية التي اتخذتها لجنة التنسيق الوطنية هي فتح الأسواق من الصباح حتى الساعة الخامسة مساء، وتمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 15 يوليو المقبل.

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني بأن مسؤولية الدولة هي حماية الفقراء والفئات الضعيفة في الوضع الصعب، ونصح خان الشعب مجددا باتخاذ إجراءات الوقاية لمنع ارتفاع مفاجئ في حالات فيروس كورونا في البلاد، وحذر من أنه إذا تم ارتفاع مفاجئ فإننا سنضطر إلى الإغلاق مرة أخرى.