جامعة الفيوم تنفي غلق المستشفى القديمة بعد إصابة ممرضين بكورونا

نفى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن غلق مستشفى الجامعة القديمة نتيجة رصد إصابة بعض أفراد هيئة التمريض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد شديد، في بيان اليوم، أن ‏العمل مستمر في مستشفى الجراحة (مستشفى الجامعة القديمة)، مع استمرار استقبال حالات الطوارئ وإجراء العمليات الجراحية ومتابعة الحالات المحجوزة بالعناية المركزة والأقسام الداخلية وما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن غلق مستشفى الجامعة هو كلام عارٍ تماما من الصحة.

وأوضح الدكتور محمد صفاء مدير عام مستشفيات جامعة الفيوم، أنه تم رصد إصابة بعض أفراد هيئة التمريض نظراً لاختلاط بعضهم بحالات إيجابية من أهلهم وذويهم أو اختلاطهم مع زملاء مصابين لهم في مستشفيات خاصة، الأمر الذى ترتب علية نقل العدوى لهم.

وتم حجز المصابين بمستشفى الباطنة الجامعى المخصص للعزل واتخاذ إجراء احترازي يتضمن عزل منزلي لزملائهم المخالطين لهم، خلال فترة عدم ظهور الأعراض مع مراعاة التواصل اليومي معهم أو عزل بعض ‏أعضاء هيئة التمريض داخل المدن الجامعية وعمل‏ اللازم لهم في حال ظهور أي أعراض مثل عمل المسحات وPCR أو الأشعة المقطعية والتحاليل.

وأهابت الجامعة بكافة أفراد المجتمع، والصحفيين الشرفاء، ومسؤولي المنصات الإلكترونية، بالتعامل على نحو أكثر دقة ومهنية حرصا على الصالح العام.