خطة الحكومة الفرنسية النهائية لإلغاء الحجر بعد 11 مايو

يعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، خلال ساعات، تقديم تقريرا عن بداية إلغاء تدابير الحجر التي ستجري في أقل من أسبوع 11 مايو الجاري، منها إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، ووسائل النقل المشترك وإعادة فتح الشركات وإمكان التنقل ضمن قُطر يبلغ مئتي كيلومتر.

وسيرافقه العديد من أعضاء الحكومة الفرنسية وزيرة التحول البيئي إليزابيث بورن، ووزير الصحة أوليفييه فيران، ووزير الداخلية كريستوف كاستنر، ووزير الاقتصاد برونو لومير، ووزيرة العدل موريل بينيكود، ووزير التعليم جون ميشيل بلانكر.

وتشكل المواصلات العامة القضية المحورية لتدابير إلغاء الحجر وهي التي تسببت للحكومة بأكبر قدر من المشاكل، بالإضافة إلى ارتداء القناع الإلزامي، كما تريد الحكومة الاعتماد على أرباب العمل لتغيير ساعات العمل، بحسب إذاعة" إر.تي.إل" الفرنسية.

وترغب منطقة "إيل دو فرانس" في إنشاء نظام لشهادات العمل الإلزامية التي تسمح بالوصول إلى النقل خلال ساعات الذروة.

وقالت فاليري بيكريس، رئيس منطقة إيل دو فرانس، إنه قد يكون هناك "تصفية في المحطات حتى لا تسمح للأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالتحرك".