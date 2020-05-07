«مياه المنيا»: قطع المياه فجر الجمعة عن كفر المنصورة ومنطقة سجن المنيا العمومي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة ستضعف فجر غدا الجمعة الساعة الرابعة، المياه، بـ3 مناطق ذلك كثافة سكانية عالية، وذلك لأداء أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه.

وطلبت الشركة برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة، في بيان لها تم نشره اليوم الخميس على الموقع الرسمي للشركة، أن مناطق قطع المياه تشمل كفر المنصورة، ومنطقة سجن المنيا العمومي وغرب مدينة المنيا، وعلى المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه، حيث إن القطع يبدأ من الساعة الرابعة فجرًا، وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف اليوم.

ونشرت إدارة العلاقات العامة والإعلام وخدمة المواطنين بالشركة أرقام للتواصل في حالة الضرورة والشكاوي، أو الاتصال بالخط الساخن للشركة وهو رقم "125".