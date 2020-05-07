داعش يفجر 4 أبراج كهرباء ويقتل جنديين عراقيين جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الخميس بقيام عناصر من تنظيم داعش بتفجير أربعة ابراج لنقل الطاقة الكهربائية وقتل جنديين وإصابة ثالث جنوب الموصل /400كم شمال بغداد/.

وقال المقدم سلام العكيدي قيادة شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن"عناصر من تنظيم داعش فجروا اليوم أربعة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة/ 50كم جنوب الموصل/وزرعوا ثلاث عبوات ناسفة في الطرق إلى الأبراج انفجرت لدى وصول قوة من الجيش العراقي إلى الابراج ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثالث".

وكان تنظيم داعش شن خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وكركوك أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.