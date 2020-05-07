السفارة الأمريكية ببغداد تؤكد مواصلة الدعم للحكومة الجديدة لمكافحة كورونا

أكدت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الخميس، على استمرار واشنطن في دعم الحكومة الجديدة لمكافحة فيروس كورونا وتحقيق النصر الشامل على تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت السفارة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "نهنئ الشعب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته في جلسة مجلس النواب العراقي التي عُقدت في أمس"، مؤكدة تقديم الدعم إلى رئيس الوزراء الكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة.

وتابعت: "استبشرنا خيرا بوعد رئيس الوزراء الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق"، معربة عن تطلعها للعمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه.