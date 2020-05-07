جامعة «جراتس» النمساوية: شفاء 20 شخصا من فيروس كورونا باستخدام بلازما الدم

أعلنت مستشفى جامعة "جراتس" النمساوية، تعافي 20 شخصا من فيروس كورونا، باستخدام بلازما الدم من أشخاص في مرحلة النقاهة بعد الشفاء من الفيروس، مضيفة أن هذه المجموعة من المرضى خرجوا من المستشفى بعد نجاح العلاج ويتمتعون بصحة جيدة.

ونقل بيان للمستشفى -اليوم الخميس- دعوة الصليب الأحمر النمساوي إلى التبرع بالبلازما من الأشخاص المتعافين، حيث يتم حفظها على الفور عن طريق التجميد عند درجة حرارة 30 درجة مئوية تحت الصفر وتكون صالحة للاستخدام لمدة عام تقريبًا، وذلك استعدادا لاحتمال حدوث موجة جديدة من العدوى.

ومن جهته، أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، في تصريحات اليوم، أن عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "بي سي أر" تجاوز اليوم 300 ألف اختبار، مشيرا إلى وجود برنامج جديد لاختبار الأجسام المضادة وتوسيع الاعتماد عليها للحد من انتشار العدوى.

وحذر أنشوبير من التهاون في الإجراءات الصحية أو التعامل باستخفاف مع الوضع العام الحالي على الرغم من حدوث نتائج إيجابية واستقرار في عدد الإصابات الجديدة.