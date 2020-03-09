بلغاريا تنتقد سلوك مواطنيها بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا

بعد رفع القيود الأولى المفروضة في بلغاريا بسبب فيروس كورونا، اشتكت قوة الطوارئ في عاصمة البلاد صوفيا من أن المواطنين يتجاهلون تدابير الحماية التي لا تزال قائمة.

وقال رئيس فرقة العمل فنتيسلاف موتافتشيسكي للصحفيين اليوم الخميس، "لقد تم بالفعل رصد انتهاك دائم للقيود".

وأضاف أنه يجب إظهار المسؤولية واستخدام أقنعة الوجه (الكمامات) في الغرف المغلقة وفي وسائل النقل العام وفي المتاجر.

وعلى الرغم من حقيقة أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس المميت في بلغاريا يواصل ارتفاعه بسرعة، فقد تم رفع بعض القيود منذ بداية مايو الجاري.

وأمس الأربعاء، الذي يوافق عطلة وطنية، سٌمح للمطاعم والمقاهي بإعادة فتح الساحات المكشوفة الخاصة بها بموجب قواعد النظافة الصارمة، ومن بينها الحفاظ على مسافة بين الطاولات لا تقل عن 5ر1 متر والالتزام بارتداء أقنعة الوجه بالنسبة للعاملين.

وأعلنت بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة ، عن 829ر1 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الفتاك حتى اليوم الخميس ، ومن بينها 71 حالة جديدة منذ صباح أمس الأربعاء ، في حين توفي 84 شخصا وتعافى 384 مريضا.

ووفقًا للخبراء ، نجحت أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي في احتواء انتشار الفيروس من خلال اتخاذ تدابير وقائية في الوقت المناسب ، مما سمح للنظام الصحي بالاستمرار في العمل.