مستشفى عزل ملوي تحتفل بشفاء 23 حالة من المصابين بفيروس كورونا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى العزل بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، اليوم، بشفاء وتعافي 23 من المصابين بفيروس كورونا، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية ليصل بذلك عدد من تم شفائهم منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها لمستشفى عزل لمرضى كورونا بقرار من وزارة الصحة خلال شهر مارس الماضي إلى 135 حالة تم خروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم.

كما حولت المستشفى 43 حالة من أبناء محافظات بني سويف والفيوم وأسيوط وبعض الحالات من محافظة القاهرة للمدينة الجامعية بجامعة المنيا، بعد استقرار حالاتهم وبدء تماثلهم للشفاء لتوفير أماكن لاستقبال مرضى جدد من المصابين.

من ناحية أخرى، ما زال سكان شارعي الطراد والعمدة بمدينة بني مزار شمال المحافظة يواصلون العزل والحجر الصحي المنزلي الذي فرضته مديرية الصحة، بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا، حيث تم توفير سيارات إسعاف وفرق تقصي طبية وتتابع المديرية سكان الشارعين المخالطين للحالات المصابة تحسبا لوجود حالات جديدة مصابة.