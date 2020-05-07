بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم علي الحاج، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ،ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي، في العاشرة مساء الخميس 14 رمضان ، سهرة موسيقية خاصة للفنان التونسي لطفي بوشناق من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.

يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة والفنانة التشكيلية مها السباعي من سوريا، ، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.