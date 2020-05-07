بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا التعاون في مواجهة كورونا وقضايا دولية أخرى

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأفاد بيان للكرملين، بأن بوتين وماكرون تبادلا في مستهل الحديث التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على الفاشية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أشاد بالعمل البطولي لطياري فوج نورماندي- نيمان الجوي، الذين قاتلوا على الجبهة السوفيتية الألمانية.

وأضاف البيان أن الرئيسين قدما إلى المحاربين القدامى في روسيا وفرنسا أطيب تمنياتهما بالسعادة والعافية والرخاء.

وأوضح بيان الكرملين أن بوتين وماكرون أكدا على أهمية التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مكافحة وباء كورونا، لافتا إلى أن الرئيسين تطرقا كذلك إلى سير الاستعدادات لعقد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لبحث الجهود الدولية المبذولة لاحتواء أزمة كورونا.

وذكر البيان أن الرئيسين تبادلا الآراء أيضا المتعلقة بالملفات الدولية الملحة، بما في ذلك التسوية في أوكرانيا وليبيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات على شتى المستويات.