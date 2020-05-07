جيروزاليم بوست: ألمانيا تعتذر لإسرائيل عن حذفها من الخريطة

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، وكالة المخابرات العسكرية الألمانية حذفت إسرائيل من على خريطة للشرق الأوسط، ما تسبب في حالة من الغضب في تل أبيب، ما دفع وزارة الدفاع الألمانية إلي الاعتذار للحكومة الإسرائيلية، معلنة فتح تحقيق في الموضوع.

وأوضحت الصحيفة أن حساب علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يحمل اسم Klemens Köhler، أول من لفت إلي عدم وجود إسرائيل علي الخريطة التي أعدتها وكالة المخابرات العسكرية الألمانية.

وتفاعل حساب وزارة الدفاع الألمانية مع التغريدة : "لقد أخطأنا في خريطة تقرير المخابرات، ونعتذر عنه وتم تصحيحه على الفور".

وأضافت: "شكرا لكل من صحح لنا الخطأ وجعلنا على علم به"، ونشرت نسخة محدثة من الخريطة تضم إسرائيل، مؤكدة أن ما حدث ليس له خلفية سياسية وإنما خطأ في البرنامج نفسه.

تأتي هذه الواقعة بعد أقل من أسبوع من قيام الدبلوماسي الألماني الرفيع، أندرياس جورجن (رئيس قطاع الشؤون الثقافية والتواصل بوزارة الخارجية الألمانية) بدعم للأكاديمي الكاميروني أشيل مبيمبي الذي اتٌهم بمعاداة السامية.

وكان مبيمبي نشر مقالا الأسبوع الماضي، قلل فيه من الهولوكوست، وقال: "الدولة اليهودية أسوأ من نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا" ودعا إلى "العزلة العالمية" لإسرائيل. وفي تلك الواقعة رفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق وتوضيح ما إذا كانت ستحقق مع جورجن.